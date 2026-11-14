У Сенаті США відреагували на повідомлення про вимогу Росії до НАТО відвести війська

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з Росією щодо припинення війни не мають сенсу, оскільки вимоги Кремля щодо відведення військ у країнах НАТО свідчать про відсутність у Путіна наміру домовлятися про мир.

Про це Коттон написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Він назвав абсурдною вимогу Росії, щоб країни НАТО відвели свої війська від власних кордонів.

"Путін вкотре довів, що не має наміру серйозно ставитися до укладення миру шляхом переговорів. На цей момент подальші переговори – це фарс", – заявив сенатор.

На його думку, Путін погодиться зупинити війну лише тоді, коли усвідомить, що не може перемогти.

"Ми повинні допомогти Україні довести йому це", – додав Коттон.

Сенатор коментував повідомлення The New York Times про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Вимога фактично слово в слово повторює позицію Москви, яку вона висунула за два місяці до повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року.