Призначений посол РФ в Молдові Олег Озеров 18 листопада прокоментував виклик до Міністерства закордонних справ Молдови після порушення повітряного простору країни безпілотниками.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Озеров заявив, що молдовська влада не надала доказів російського походження дронів, і наголосив, що Москва не зацікавлена у погіршенні відносин із Кишиневом.

"Хочу сказати, що ніхто ще жодного разу не довів, по-перше, що це російські дрони, а по-друге, що вони цілеспрямовано з’явилися над територією Молдови. Ми говоримо про те, що це питання потребує розслідування. Розумієте, уявіть: будь-який дрон пролітає, і кажуть – це російський. Добре, що в землетрусі нас ще не звинуватили", – заявив Озеров.

Він запевнив, що Росія готова до діалогу, і запропонував створити спільну комісію для розслідування подібних інцидентів.

Дипломат також підкреслив, що Росія не прагне до загострення відносин із Молдовою і розраховує на регулярний діалог між представниками двох країн.

На запитання журналіста, чи готова Росія перепросити, якщо з’являться докази російського походження безпілотників, посол прямо не відповів.

"Надайте докази. Я не знаю, чиї це дрони прилітають. Що, завтра ці дрони можуть літати над цією будівлею, і я повинен одразу прийняти, що це російські дрони? Звідки ви це взяли?" – заявив дипломат.

Журналісти нагадали Озерову, що під час попередніх викликів до МЗС йому показували уламки безпілотників, і запитали, чи вважає він їх доказом.

"Послухайте, цих дронів падає в Україні дуже багато. Зібрати будь-який дрон і запустити його сюди не становить жодних труднощів. Є польотні завдання, які містяться в мікрочіпах. Є маршрут: звідки, чому, як, коли? Давайте розбиратися, а не безапеляційно стверджувати: тільки-но він з’явився – ось це російський", – відповів посол.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство оборони Молдови повідомило про несанкціонований проліт сімох безпілотників у її повітряному просторі під час атаки РФ на українські регіони; деякі з них розбилися.

На цьому тлі прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав прискорити розгляд законопроєкту про оборонну промисловість, який дозволить країні виготовляти дрони.