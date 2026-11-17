Міністерство оборони Молдови повідомило про несанкціонований проліт сімох безпілотників у її повітряному просторі під час атаки РФ на українські регіони; деякі з них розбилися.

Про це йдеться у відповідній заяві у Facebook, пише "Європейська правда".

У Міноборони повідомили, що п’ять із семи безпілотників, які порушили повітряний простір країни 17 листопада, "зазнали аварії" поблизу населених пунктів: Келтуйторі, Погорнічень, Погребени та Кухурештій-де-Жос.

Також про можливе шосте падіння повідомили в Окницькому районі, а ще один безпілотник зник із систем моніторингу поблизу міста Леова, рухаючись у напрямку кордону.

Зазначається, що ці безпілотники пролетіли над територією країни у період з 15:45 до 18:10.

"Центр повітряних операцій продовжує здійснювати моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з відповідними органами влади та партнерами", – додали у заяві.

Цього дня міністерство оборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору країни російським дроном "Герань-2".

Також робота шести пунктів пропуску на кордоні між Молдовою та Україною була тимчасово призупинена з міркувань безпеки.

Писали, що літак авіакомпанії FlyOne, який виконував рейс із єгипетського Шарм-ель-Шейха до Кишинева, був змушений змінити маршрут через тимчасове закриття повітряного простору Молдови після виявлення безпілотників.