Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав прискорити розгляд законопроєкту про оборонну промисловість, який дозволить країні виготовляти дрони, на тлі того, як у вівторок сім безпілотників порушили її повітряний простір.

Про це він сказав перед засіданням уряду, повідомляє Moldpres, пише "Європейська правда".

Згадуючи про порушення повітряного простору безпілотниками, Тофан зазначив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України у Молдові було зафіксовано несанкціоновані польоти понад 110 безпілотників, 82 з яких – цього року. Він згадав і про вівторковий інцидент, коли сім безпілотників незаконно перебували в повітряному просторі країни на тлі масованих російських атак по Україні.

"Очевидно, що ці інциденти викликають значне занепокоєння, особливо коли дрони долітають до Кишинева, і ми змушені закривати повітряний простір, через що літаки не можуть приземлитися. Ми маємо бути реалістами: рано чи пізно може статися трагедія, і держава має бути до цього готова", – заявив глава уряду.

Тофан наполягає на тому, щоб уряд якомога швидше ухвалив закон про оборонну промисловість, який дозволить Молдові виготовляти свої дрони. Прем’єр прагне, щоб закон набрав чинності 1 січня.

"Ми прагнемо чіткої економічної бази з суворими правилами ліцензування та контролю, а також дотримання нейтралітету. Ми маємо не купувати обладнання за кордоном, а виробляти його тут. Проєкт має бути схвалений урядом у найближчі тижні та переданий до парламенту, щоб закон набрав чинності не пізніше 1 січня 2027 року. Безпека людей не може більше чекати", – наголосив Тофан.

8 жовтня президентка країни Мая Санду та спікер парламенту Ігор Гросу заявили, що Молдова планує налагодити виробництво дронів та обладнання для протиповітряної оборони на своїй території. Гросу спростував, що дрони вироблятимуть для військових потреб України.

Санду визнала, що Молдові досі бракує оборонних можливостей, щоб захиститися від дронів.

Минулого місяця Молдова та Україна підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Документ передбачає обмін досвідом та експертизою, технічно-науковою інформацією, а також передачу знань і технологій у низці сфер спільного інтересу, зокрема щодо модернізації та безпечної експлуатації військової техніки, логістики, захисту критичної інфраструктури, розвитку потенціалу кіберзахисту та спостереження за повітряним простором.