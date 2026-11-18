Назначенный посол РФ Олег Озеров 18 ноября прокомментировал вызов в Министерство иностранных дел Молдовы после нарушения воздушного пространства страны беспилотниками.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Озеров заявил, что молдавские власти не предоставили доказательств российского происхождения дронов, и подчеркнул, что Москва не заинтересована в ухудшении отношений с Кишиневом.

"Хочу сказать, что никто еще ни разу не доказал, во-первых, что это российские дроны, а во-вторых, что они целенаправленно появились над территорией Молдовы. Мы говорим о том, что этот вопрос требует расследования. Понимаете, представьте: любой дрон пролетает, и говорят – это российский. Хорошо, что в землетрясении нас ещё не обвинили", – заявил Озеров.

Он заверил, что Россия готова к диалогу, и предложил создать совместную комиссию для расследования подобных инцидентов.

Дипломат также подчеркнул, что Россия не стремится к обострению отношений с Молдовой и рассчитывает на регулярный диалог между представителями двух стран.

На вопрос журналиста, готова ли Россия извиниться, если появятся доказательства российского происхождения беспилотников, посол прямо не ответил.

"Представьте доказательства. Я не знаю, чьи это дроны прилетают. Что, завтра эти дроны могут летать над этим зданием, и я должен сразу принять, что это российские дроны? Откуда вы это взяли?" – заявил дипломат.

Журналисты напомнили Озерову, что во время предыдущих вызовов в МИД ему показывали обломки беспилотников, и спросили, считает ли он их доказательством.

"Послушайте, этих дронов падает в Украине очень много. Собрать любой дрон и запустить его сюда не составляет никакого труда. Есть полетные задания, которые содержатся в микрочипах. Есть маршрут: откуда, зачем, как, когда? Давайте разбираться, а не безапелляционно утверждать: как только он появился – вот это российский", – ответил посол.

Напомним, 17 ноября Министерство обороны Молдовы сообщило о несанкционированном пролете семи беспилотников в её воздушном пространстве во время атаки РФ на украинские регионы; некоторые из них разбились.

На этом фоне премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал ускорить рассмотрение законопроекта об оборонной промышленности, который позволит стране производить дроны.