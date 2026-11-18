Роки формування енергетичної залежності від Росії залишилися в минулому, заявив у середу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського прем’єра наводить PAP.

Туск бере участь у 7-му засіданні Міністерського партнерства з питань трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) у Варшаві.

Захід спільно організовують Міністерство енергетики США, Міністерство енергетики Польщі та "Атлантична рада – Глобальний енергетичний центр".

У своїй промові глава уряду зазначив, що "ми вирішили тут, у Польщі, а згодом нам вдалося переконати й Європу, що потрібно створити диверсифіковану систему, аби звільнити Європу від залежності від одного джерела енергії".

"Ті роки, коли формувалася залежність від Росії, залишилися позаду", – підкреслив Туск.

Він зазначив, що наразі навіть наші недавні опоненти в Європі зрозуміли, що енергетика є невід’ємною частиною системи безпеки.

"А це означає, що скрізь, де це можливо, скрізь, де фінансові розрахунки виправдовують це, ми повинні надавати перевагу відносинам, зв’язкам та співпраці з тими державами та колами, про які ми знаємо, що вони будуть лояльними й діятимуть на благо великої спільної справи, не лише в енергетиці", – заявив він.

У своєму виступі прем’єр-міністр звернув увагу на те, що російсько-українська війна, а також конфлікти й напруженість на Близькому Сході вплинули на безпеку та передбачуваність поставок енергії, а також на її ціни.

"Сьогодні питання енергетики стало фундаментом безпеки – тієї найконкретнішої, фізичної безпеки всього нашого континенту, Польщі, регіону, а також кожної польської родини", – сказав Туск.

Він наголосив, що трансатлантична співпраця в енергетичній сфері важлива не лише з точки зору безпеки, але й може принести економічні вигоди всім залученим сторонам. У цьому контексті він згадав співпрацю в галузі постачання скрапленого природного газу (СПГ), ядерної енергетики та передачі енергії.

"Співпраця у сфері СПГ, ядерної енергетики, передачі енергії між Польщею, Європою, особливо цим регіоном, та Сполученими Штатами – це наше майбутнє, для якого, на мою думку, немає жодної розумної альтернативи", – зазначив Туск.

Він наголосив, що Польща та Європа повинні позбутися залежності від окремих джерел енергії. Він додав, що відносини з партнерами повинні враховувати не лише економічну вигоду, а й їхню надійність та лояльність.

Нагадаємо, на початку листопада міністр енергетики Польщі Мілош Мотика попередив, що спроби США змусити Європу купувати більше російського газу посилять Кремль і завдадуть шкоди американській економіці.

Коментарі Мотики з’явилися на тлі того, як ЗМІ повідомили, що США підтримують якнайшвидше відновлення поставок російського природного газу до Європи через територію України.