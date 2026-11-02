ЗМІ: США наполягають на відновленні поставок російського газу до Європи через Україну

США підтримують якнайшвидше відновлення поставок російського природного газу до Європи через трубопроводи, що проходять через територію України, в рамках переговорів, спрямованих на досягнення енергетичного перемир’я напередодні наближення зими.

Про це з посиланням на власні джерела серед американських та європейських посадовців пише Wall Street Journal, інформує "Європейська правда".

Ця ідея, висунута американськими посланниками Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом під час поїздок до Москви та Києва у вересні, передбачала б продаж російського газу через американського посередника з метою обходу європейських санкцій – і могла б стати вигідною можливістю для американських інвесторів, зазначили учасники обговорень.

Видання зазначає, що питання стало особливо актуальним після того, як Україна відновила удари по російських НПЗ. Також, на думку американців, повернення Росії на європейський ринок стало б стимулом для очільника Кремля Владіміра Путіна погодитись укласти угоду і забезпечило б Київ доходами від транзитних зборів.

Представники Білого дому запропонували, щоб Росія вносила кошти, отримані від продажу газу до Європи, на рахунок у третій країні, щоб Кремль не міг використовувати ці гроші для фінансування війни.

Як стверджує видання, вони намагалися переконати в цьому ЄС, хоч згідно з його чинним законодавством, усі закупівлі російського природного газу мають бути повністю припинені до кінця 2027 року.

Як свідчать джерела видання серед європейських посадовців, у ЄС загалом відкидають ідею повернення російського газу та свої ринки.

США, зі свого боку, зараз розглядають можливе відновлення роботи "Північного потоку" як потенційно важливу складову ширшої угоди – не лише для припинення війни в Україні, а й для врегулювання давніх суперечок між Росією та європейськими союзниками Америки.

Раніше йшлося, що США запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, заблокованих після початку повномасштабної війни Росії в Україні, та передати їх до фінансової структури під контролем Вашингтона з метою відновлення мирних переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.