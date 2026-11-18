Годы формирования энергетической зависимости от России остались в прошлом, заявил в среду премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского премьера приводит PAP.

Туск принимает участие в 7-м заседании Министерского партнерства по вопросам трансатлантического энергетического сотрудничества (P-TEC) в Варшаве.

Мероприятие совместно организуют Министерство энергетики США, Министерство энергетики Польши и "Атлантический совет – Глобальный энергетический центр".

В своей речи глава правительства отметил, что "мы решили здесь, в Польше, а впоследствии нам удалось убедить и Европу, что нужно создать диверсифицированную систему, чтобы освободить Европу от зависимости от одного источника энергии".

"Те годы, когда формировалась зависимость от России, остались позади", – подчеркнул Туск.

Он отметил, что сейчас даже наши недавние оппоненты в Европе поняли, что энергетика является неотъемлемой частью системы безопасности.

"А это означает, что везде, где это возможно, везде, где финансовые расчёты это оправдывают, мы должны отдавать предпочтение отношениям, связям и сотрудничеству с теми государствами и кругами, о которых мы знаем, что они будут лояльными и будут действовать на благо великого общего дела, не только в энергетике", – заявил он.

В своем выступлении премьер-министр обратил внимание на то, что российско-украинская война, а также конфликты и напряженность на Ближнем Востоке повлияли на безопасность и предсказуемость поставок энергии, а также на её цены.

"Сегодня вопрос энергетики стал фундаментом безопасности – той самой конкретной, физической безопасности всего нашего континента, Польши, региона, а также каждой польской семьи", – сказал Туск.

Он подчеркнул, что трансатлантическое сотрудничество в энергетической сфере важно не только с точки зрения безопасности, но и может принести экономические выгоды всем вовлеченным сторонам. В этом контексте он упомянул сотрудничество в области поставок сжиженного природного газа (СПГ), ядерной энергетики и передачи энергии.

"Сотрудничество в сфере СПГ, ядерной энергетики, передачи энергии между Польшей, Европой, особенно этим регионом, и Соединенными Штатами – это наше будущее, для которого, на мой взгляд, нет никакой разумной альтернативы", – отметил Туск.

Он подчеркнул, что Польша и Европа должны избавиться от зависимости от отдельных источников энергии. Он добавил, что отношения с партнерами должны учитывать не только экономическую выгоду, но и их надежность и лояльность.

Напомним, в начале ноября министр энергетики Польши Милош Мотыка предупредил, что попытки США заставить Европу покупать больше российского газа усилят Кремль и нанесут ущерб американской экономике.

Комментарии Мотыки появились на фоне сообщений СМИ о том, что США поддерживают как можно более быстрое возобновление поставок российского природного газа в Европу через территорию Украины.