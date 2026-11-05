У Польщі попередили про наслідки повернення російського газу до Європи

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика попередив, що спроби США змусити Європу купувати більше російського газу посилять Кремль, завдадуть шкоди американській економіці та не допоможуть припинити війну в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у четвер, 5 листопада, передає Rapporteur, пише "Європейська правда".

Коментарі Мотики з’явилися на тлі того, як ЗМІ повідомили, що США підтримують якнайшвидше відновлення поставок російського природного газу до Європи через трубопроводи, що проходять через територію України, в рамках переговорів, спрямованих на досягнення енергетичного перемир’я напередодні наближення зими.

"Якщо хтось вводить себе в оману, думаючи, що може виграти час, купуючи російський газ, то це дуже дорога й недалекоглядна гра", – сказав польський міністр.

Він наголосив, що така пропозиція "завдасть удару по Європі, потім по НАТО, і все це позначиться на євроатлантичних відносинах".

Також Мотика акцентував, що такі дії, навпаки, лише збільшать доходи Кремля і не допоможуть припинити війну. Він назвав це "міражем" з боку Москви – що війну можна "зупинити, якщо Європа повернеться до російського газу".

"Ми хочемо імпортувати з різних джерел, щоб не піддаватися енергетичному шантажу", – додав він.

Раніше йшлося, що США запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, заблокованих після початку повномасштабної війни Росії в Україні, та передати їх до фінансової структури під контролем Вашингтона з метою відновлення мирних переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.