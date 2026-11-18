Міністр оборони України Євгеній Хмара разом зі своїм данським колегою Єппе Бруусом підписали лист про наміри щодо стратегічної співпраці у сфері штучного інтелекту для оборони.

Про це йдеться у публікації Міністерства оборони України у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Україна та Данія планують обмінюватися досвідом, використовувати інструменти ШІ та спільно працювати над новими рішеннями на основі даних з поля бою. До співпраці планується залучати оборонну промисловість обох країн.

Окремо Міноборони та Данський центр штучного інтелекту у сфері оборони підписали угоду про надання доступу до Avengers Labs – української платформи для навчання моделей ШІ. Данія стає однією з перших країн-партнерів, які долучаються до платформи.

"З Данією ми вже розбудовуємо взаємовигідне партнерство, зокрема через створення спільних виробництв. Сьогодні починаємо співпрацю у сфері штучного інтелекту. Україна має унікальну експертизу застосування ШІ під час бойових операцій, масиви даних з поля бою та готові рішення, перевірені на фронті. Данія долучається до платформи Avengers Labs, щоб швидше зміцнювати власну оборону. Бачимо тут значний потенціал для співпраці, яка посилить обидві сторони", – наголосив Хмара.

Під час зустрічі міністри також обговорили реалізацію вже виділених пакетів підтримки.

Також очільники оборонних відомств зосередилися на пришвидшенні постачання засобів ППО та можливостях додаткової підтримки України у сфері протиповітряної оборони та безпілотних систем.

Як повідомлялося, міністр оборони Канади Девід Макгінті у вівторок під час 37-го засідання у форматі "Рамштайн" оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

Британія оголосила на "Рамштайні", що надасть понад 1000 ракет ППО та радари для України на 240 млн фунтів.