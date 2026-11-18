Министр обороны Украины Евгений Хмара вместе со своим датским коллегой Йеппе Бруусом подписали письмо о намерениях относительно стратегического сотрудничества в сфере искусственного интеллекта для нужд обороны.

Об этом говорится в публикации Министерства обороны Украины в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, Украина и Дания планируют обмениваться опытом, использовать инструменты ИИ и совместно работать над новыми решениями на основе данных с поля боя. К сотрудничеству планируется привлечь оборонную промышленность обеих стран.

Отдельно Минобороны и Датский центр искусственного интеллекта в сфере обороны подписали соглашение о предоставлении доступа к Avengers Labs – украинской платформе для обучения моделей ИИ. Дания становится одной из первых стран-партнеров, присоединяющихся к платформе.

"С Данией мы уже развиваем взаимовыгодное партнерство, в частности через создание совместных производств. Сегодня начинаем сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Украина обладает уникальным опытом применения ИИ во время боевых операций, массивами данных с поля боя и готовыми решениями, проверенными на фронте. Дания присоединяется к платформе Avengers Labs, чтобы быстрее укреплять собственную оборону. Мы видим здесь значительный потенциал для сотрудничества, которое укрепит обе стороны", – подчеркнул Хмара.

В ходе встречи министры также обсудили реализацию уже выделенных пакетов поддержки.

Кроме того, главы оборонных ведомств сосредоточились на ускорении поставок средств ПВО и возможностях дополнительной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны и беспилотных систем.

Как сообщалось, министр обороны Канады Дэвид Макгинти во вторник во время 37-го заседания в формате "Рамштайн" объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Великобритания объявила на "Рамштайне", что предоставит более 1000 ракет ПВО и радары для Украины на сумму 240 млн фунтов.