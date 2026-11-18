У Молдові поліція виявила уламки невстановлених літальних апаратів в Оргеївському, Сорокському та Флорештському районах, на місці працюють сапери.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на Генеральний інспекторат поліції, пише "Європейська правда".

Як уточнили у відомстві, вранці 18 листопада правоохоронці відновили пошуки уламків безпілотників у кількох регіонах країни.

На цей час уламки знайшли поблизу села Погребени Оргеївського району, у селі Бексани Сорокського району, а також у селі Верхні Кугурешти Флорештського району.

"На місці працюють фахівці вибухотехнічного відділу Центру техніко-криміналістичних та судових експертиз, які досліджують уламки та встановлюють їхнє походження й характеристики", – повідомили в поліції.

Правоохоронці вкотре закликали громадян не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх, а в разі виявлення негайно телефонувати за єдиним номером екстрених служб 112.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство оборони Молдови повідомило про несанкціонований проліт сімох безпілотників у її повітряному просторі під час атаки РФ на українські регіони; деякі з них розбилися.

На цьому тлі прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав прискорити розгляд законопроєкту про оборонну промисловість, який дозволить країні виготовляти дрони.