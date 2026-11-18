В Молдове полиция обнаружила обломки неустановленных летательных аппаратов в Оргеевском, Сорокском и Флорештском районах, на месте работают саперы.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции, пишет "Европейская правда".

Как уточнили в ведомстве, утром 18 ноября правоохранители возобновили поиски обломков беспилотников в нескольких регионах страны.

На данный момент обломки найдены вблизи села Погребены Оргеевского района, в селе Бексаны Сорокского района, а также в селе Верхние Кугурешты Флорештского района.

"На месте работают специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз, которые исследуют обломки и устанавливают их происхождение и характеристики", – сообщили в полиции.

Правоохранители в очередной раз призвали граждан не приближаться к подозрительным предметам и не прикасаться к ним, а в случае обнаружения немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Напомним, 17 ноября Министерство обороны Молдовы сообщило о несанкционированном пролете семи беспилотников в её воздушном пространстве во время атаки РФ на украинские регионы; некоторые из них разбились.

На этом фоне премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал ускорить рассмотрение законопроекта об оборонной промышленности, который позволит стране производить дроны.