Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає зайвими переговори щодо нової архітектури безпеки в Європі.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль вказав, що замість перегляду архітектури безпеки слід дотримуватись раніше визначених правил.

"Нам не потрібен новий європейський порядок у сфері безпеки. Нам просто потрібно дотримуватися правил і принципів, про які ми домовилися вже давно", – сказав він.

До них належать Гельсінський заключний акт Конференції з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та Паризька хартія 1990 року, які були підписані тодішнім Радянським Союзом.

У Будапештському меморандумі 1994 року Росія, яка є його правонаступницею, зобов’язалася поважати суверенітет України, зазначив Вадефуль.

"Якщо це стане основою для подальших переговорів, то домовленості можна буде досягти швидко", – додав міністр.

Поки це не відбудеться, Німеччина, як і раніше, рішуче підтримуватиме Україну, щоб вона могла протистояти російській агресії.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомляло про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з Росією щодо припинення війни не мають сенсу, оскільки вимоги Кремля щодо відведення військ у країнах НАТО свідчать про відсутність у Путіна наміру домовлятися про мир.