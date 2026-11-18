Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает излишними переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Вадефуль указал, что вместо пересмотра архитектуры безопасности следует придерживаться ранее установленных правил.

"Нам не нужен новый европейский порядок в сфере безопасности. Нам просто нужно соблюдать правила и принципы, о которых мы договорились уже давно", – сказал он.

К ним относятся Хельсинкский заключительный акт Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и Парижская хартия 1990 года, которые были подписаны тогдашним Советским Союзом.

В Будапештском меморандуме 1994 года Россия, являющаяся его правопреемницей, обязалась уважать суверенитет Украины, отметил Вадефуль.

"Если это станет основой для дальнейших переговоров, то договоренности можно будет достичь быстро", – добавил министр.

Пока этого не произойдет, Германия, как и прежде, будет решительно поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять российской агрессии.

Напомним, издание The New York Times сообщало о том, что Россия во время переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, заявил, что дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны не имеют смысла, поскольку требования Кремля об отводе войск в странах НАТО свидетельствуют об отсутствии у Путина намерения договариваться о мире.