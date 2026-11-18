Во время заседания "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября более 30 лидеров государств-участников обсудят планы по развертыванию в Украине многонациональных военных сил союзников в рамках гарантий безопасности после завершения боевых действий.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил источник в Елисейском дворце, причастный к подготовке позиций Франции на заседании "коалиции желающих".

В Елисейском дворце напомнили о трех составляющих гарантий безопасности, которые готовятся для Украины: поддержка Вооруженных сил Украины как первой линии обороны, развертывание Многонациональных сил для Украины (MNFU) в рамках "коалиции желающих" и предоставление прочных юридических и политических гарантий безопасности.

"Мы всегда говорили, что эта коалиция является коалицией ради мира. А мир будет тем прочнее и долговечнее, чем сильнее и безопаснее будет Украина, имея гарантию того, что на нее не нападут снова", – подчеркнул собеседник "Европейской правды".

Главы государств-участников "коалиции желающих" в Берлине также обсудят учения по развертыванию западных войск в Украине, которые проходят в Польше с 9 по 22 ноября.

По информации администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, в учениях принимают участие около 2800 военнослужащих, из которых 1100 – французские. Непосредственно свои силы предоставили 11 стран. Задействовано около 30 самолетов и 500 транспортных средств.

Учения должны продемонстрировать готовность многонациональных сил к развертыванию при очень коротком сроке предварительного уведомления, добавил представитель Елисейского дворца.

Как сообщала "Европейская правда", президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября представит три приоритета французской стороны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября.

В свою очередь Зеленский анонсировал выработку конкретных совместных шагов в переговорном процессе во время встречи "коалиции желающих" в Берлине.