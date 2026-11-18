Глава МЗС Норвегії: РФ не може диктувати вимоги щодо безпекової архітектури Європи
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Росія не може впливати на військову діяльність НАТО на своїй території, відхиливши вимоги Москви щодо перебудови системи безпеки в Європі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це норвезький міністр сказав в інтерв’ю Euronews.
Барт Ейде наголосив, що наявна архітектура безпеки Європи не потребує перегляду і що суверенні країни повинні зберігати право самостійно обирати свої альянси.
"Нас не влаштовує ця риторика про архітектуру. Ми вважаємо, що у нас уже є європейська архітектура безпеки. З нею не було жодних проблем, доки Росія не порушила її", – сказав він.
Барт Ейде додав, що Києву не слід нав’язувати жодних угод без згоди України.
"Нічого, що стосується України, не повинно вирішуватися без участі України", – наголосив глава МЗС Норвегії.
Він зазначив, що під час переговорів із Москвою після укладення перемир’я можна було б обговорити питання контролю над озброєнням, механізми перевірки та заходи зміцнення довіри, спираючись на прецеденти, що склалися в період холодної війни.
Нагадаємо, видання The New York Times повідомляло про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.
Своєю чергою глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає зайвими переговори щодо нової архітектури безпеки в Європі.