Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Росія не може впливати на військову діяльність НАТО на своїй території, відхиливши вимоги Москви щодо перебудови системи безпеки в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це норвезький міністр сказав в інтерв’ю Euronews.

Барт Ейде наголосив, що наявна архітектура безпеки Європи не потребує перегляду і що суверенні країни повинні зберігати право самостійно обирати свої альянси.

"Нас не влаштовує ця риторика про архітектуру. Ми вважаємо, що у нас уже є європейська архітектура безпеки. З нею не було жодних проблем, доки Росія не порушила її", – сказав він.

Барт Ейде додав, що Києву не слід нав’язувати жодних угод без згоди України.

"Нічого, що стосується України, не повинно вирішуватися без участі України", – наголосив глава МЗС Норвегії.

Він зазначив, що під час переговорів із Москвою після укладення перемир’я можна було б обговорити питання контролю над озброєнням, механізми перевірки та заходи зміцнення довіри, спираючись на прецеденти, що склалися в період холодної війни.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомляло про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Своєю чергою глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає зайвими переговори щодо нової архітектури безпеки в Європі.