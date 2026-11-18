Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Россия не может влиять на военную деятельность НАТО на своей территории, отвергнув требования Москвы о перестройке системы безопасности в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом норвежский министр заявил в интервью Euronews.

Барт Эйде подчеркнул, что существующая архитектура безопасности Европы не требует пересмотра и что суверенные страны должны сохранять право самостоятельно выбирать свои альянсы.

"Нас не устраивает эта риторика об архитектуре. Мы считаем, что у нас уже есть европейская архитектура безопасности. С ней не было никаких проблем, пока Россия не нарушила её", – сказал он.

Барт Эйде добавил, что Киеву не следует навязывать какие-либо соглашения без согласия Украины.

"Ничто, что касается Украины, не должно решаться без участия Украины", – подчеркнул глава МИД Норвегии.

Он отметил, что в ходе переговоров с Москвой после заключения перемирия можно было бы обсудить вопросы контроля над вооружениями, механизмы проверки и меры укрепления доверия, опираясь на прецеденты, сложившиеся в период холодной войны.

Напомним, издание The New York Times сообщало о том, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отодвинуло свои войска к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году.

В свою очередь глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает излишними переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе.