Європейська Комісія створила новий Офіс ЄС з питань санкцій, яке об’єднає весь цикл їх запровадження: від розробки політики до її впровадження, забезпечення дотримання та протидії обходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Такий підхід забезпечить координацію санкцій з боку ЄС щодо держав-членів та третіх країн і є актуальним для всіх режимів санкцій, зокрема щодо Росії та Білорусі, а також Ірану, Північної Кореї, Сирії, гібридної та організованої злочинності, вважають у Єврокомісії.

Це надасть державам-членам підтримку, щоб забезпечити узгоджене впровадження та дотримання наших санкцій.

"Вторгнення Росії в Україну та реакція ЄС змінили статус санкцій як інструменту зовнішньої політики та як ключового засобу реагування ЄС на серйозні міжнародні виклики. З початку агресивної війни Росії проти України ЄС ухвалив 21 пакет санкцій. Оскільки вимоги до розробки та впровадження санкцій постійно змінюються, надзвичайно важливим є зміцнення потенціалу та структур Єврокомісії", – йдеться у повідомленні.

Офіс ЄС з питань санкцій буде створений в рамках Генерального секретаріату і перебуватиме під політичною відповідальністю комісара Марії Луїс Альбукерке.

Центральною частиною роботи нового управління буде підтримка спеціального посланця ЄС з питань санкцій. Він буде взаємодіяти з третіми країнами з метою зменшення ризику обходу санкцій ЄС, зокрема через альтернативні торгівельні маршрути, фінансові канали або мережі закупівель. На цю посаду призначили шведського дипломата Ларса Даніельсона.

Новий Офіс із питань санкцій працюватиме з 16 січня 2027 року.

Нагадаємо, Європейський Союз найближчими днями представить 22-й пакет санкцій проти Росії. Він може включати заборону російським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях на території ЄС.