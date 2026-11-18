Европейская комиссия создала новый Офис ЕС по вопросам санкций, который объединит весь цикл их введения: от разработки политики до её внедрения, обеспечения соблюдения и противодействия обходу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Такой подход обеспечит координацию санкций со стороны ЕС в отношении государств-членов и третьих стран и актуален для всех режимов санкций, в частности в отношении России и Беларуси, а также Ирана, Северной Кореи, Сирии, гибридной и организованной преступности, считают в Еврокомиссии.

Это окажет государствам-членам поддержку в обеспечении согласованного внедрения и соблюдения наших санкций.

"Вторжение России в Украину и реакция ЕС изменили статус санкций как инструмента внешней политики и как ключевого средства реагирования ЕС на серьезные международные вызовы. С начала агрессивной войны России против Украины ЕС принял 21 пакет санкций. Поскольку требования к разработке и внедрению санкций постоянно меняются, чрезвычайно важно укрепить потенциал и структуры Еврокомиссии", – говорится в сообщении.

Офис ЕС по вопросам санкций будет создан в рамках Генерального секретариата и будет находиться под политической ответственностью комиссара Марии Луис Альбукерке.

Центральной частью работы нового управления станет поддержка специального посланника ЕС по вопросам санкций. Он будет взаимодействовать с третьими странами с целью снижения риска обхода санкций ЕС, в частности через альтернативные торговые маршруты, финансовые каналы или сети закупок. На эту должность назначен шведский дипломат Ларс Даниэльсон.

Новый Офис по вопросам санкций начнет работу 16 января 2027 года.

Напомним, Европейский Союз в ближайшие дни представит 22-й пакет санкций против России. Он может включать запрет российским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях на территории ЕС.