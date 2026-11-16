До 22-го пакета санкцій проти РФ може увійти заборона російських спортсменів в ЄС

Європейський Союз найближчими днями представить 22-й пакет санкцій проти Росії, який може включати заборону російським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях на території ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції за підсумками засідання глав МЗС ЄС у понеділок, 16 листопада.

Каллас повідомила, що європейські міністри підтримали посилення обмежень щодо росіян, зокрема візових та пов'язаних з участю у спортивних змаганнях на території ЄС.

"Найближчими днями ми представимо 22-й пакет санкцій. І сьогодні міністри рішуче закликали посилити візову політику та не допускати російських спортсменів до участі у спортивних заходах, які проводяться в Європейському Союзі", – заявила Каллас.

"Якщо Росія розраховує на нашу втому, вона буде розчарована", – додала головна дипломатка ЄС.

За інформацією джерел "Європейської правди", 22-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може включати заборону брати участь у міжнародних змаганнях на території ЄС не лише російським, але й білоруським спортсменам.

Нагадаємо, 12 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 22-й пакет санкцій проти Росії представлять до саміту ЄС 26-27 листопада.

Своєю чергою, Фінляндія посилила обмеження на в'їзд російських спортсменів, зокрема тих, які мають нейтральний статус.

13 листопада Естонія підтвердила, що не допустить російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території.

Також Норвегія оголосила про намір заборонити в'їзд російським і білоруським професійним спортсменам та їхньому супроводу для участі у спортивних заходах.