Болгарія викрила операцію із кібершпигунства, у межах якої міжнародні хакерські групи протягом майже п’яти років мали несанкціонований доступ до урядових мереж і викрали щонайменше 130 гігабайтів документів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів міністр інновацій та цифрової трансформації Іван Василев на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів, його цитує Novinite.

Операція розпочалася у 2021 році й тривала до серпня цього року, коли було виявлено несанкціонований доступ.

Зловмисники проникли в системи, які використовуються державними установами для обміну документами та інформацією, переміщаючись між різними частинами інфраструктури та збираючи дані про функціонування адміністрації.

Василев підкреслив, що атаки були спрямовані на державні системи обміну документами і що наразі слідчі не виявили доказів витоку особистої інформації болгарських громадян.

"Хакерські атаки були спрямовані на державні системи, які використовуються для обміну документами. Наразі не виявлено жодних доказів, які б свідчили про те, що персональні дані громадян Болгарії були скомпрометовані", – заявив Василев.

Розслідування показало, що до скомпрометованої інфраструктури входили сервери, інформаційні системи, робочі станції та мережеві пристрої, що належать ураженим державним органам.

За даними урядових органів, характер діяльності вказує скоріше на шпигунство, ніж на кіберзлочинність з фінансовою мотивацією або спробу отримання особистої інформації.

Особистості організаторів операції та їхніх можливих спонсорів залишаються невідомими.

Василев зазначив, що зловмисники були міжнародними хакерськими угрупованнями, діяльність яких було відстежено в різних куточках світу.

Слідчі поки що не встановили, чи діяли вони самостійно, координували свої дії як організована група чи працювали за дорученням іноземних урядів або спецслужб. Міністр заявив, що не має інформації про те, що хакери зробили з отриманими документами.

Василев доручив провести перевірки установ, які постраждали від злому, та передав справу до прокуратури.

Уряд також працює над посиленням захисту адміністративних мереж. Заходи передбачають більш суворий контроль за обліковими записами адміністраторів, впровадження багатофакторної автентифікації та розширення національної системи кібербезпеки, щоб охопити 28 муніципалітетів і регіональних адміністрацій.

Нагадаємо, у понеділок Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 30 осіб і двох організацій, причетних до російських операцій з маніпулювання інформацією, поширення пропаганди та кібератак проти України і країн ЄС.

Також варто зазначити, що на початку жовтня кібератака призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.