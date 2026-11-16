ЄС покарав санкціями російське агентство дезінформації та хакерську групу NoName057(16)

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 30 осіб і двох організацій, причетних до російських операцій з маніпулювання інформацією, поширення пропаганди та кібератак проти України і країн ЄС.

Про це Рада ЄС повідомила у понеділок, пише "Європейська правда".

Рада внесла до санкційного списку московське "Агентство социального проектирования" (Social Design Agency, SDA) – компанію, що спеціалізується на зв’язках з громадськістю та політичних технологіях і реалізує масштабні проєкти з маніпулювання інформацією та втручання, які фінансуються та контролюються адміністрацією правителя Росії Владіміра Путіна.

За даними Ради ЄС, агентство систематично маніпулює ЗМІ та соціальними мережами, поширює проросійську пропаганду та дезінформацію, а також проводить кампанії з маніпулювання інформацією та втручання з-за кордону.

Воно організовувало дезінформаційні кампанії, спрямовані конкретно проти країн та інституцій ЄС і європейської громадської підтримки України, зокрема в контексті виборів до Європейського парламенту 2024 року, а також спеціальні операції проти таких держав-членів ЄС, як Німеччина та Франція.

Санкції запровадили проти 24 осіб, які працюють в SDA і брали участь у розробці та проведенні кампаній проти Європи та України.

Крім того, до санкційного списку внесли російських пропагандистів Віталія Єлісєєва та Петра Марченка, блогера і військового коментатора українського походження Юрія Подоляку, а також Чея Боузa з міжнародного підрозділу RT.

У Раді ЄС зазначили, що вони брали участь у маніпулюванні інформацією та поширенні наративів, які виправдовують і підтримують російську агресію проти України.

Ще однією ціллю санкцій стала проросійська хакерська група NoName057(16), яка виникла в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Група відповідальна за кібератаки на державні органи, об'єкти критичної інфраструктури та приватні компанії в Україні, США і країнах ЄС. У Євросоюзі її атаки були спрямовані, зокрема, на сайти й портали в енергетичному, фінансовому та транспортному секторах, об'єкти водопостачання, а також політичні партії та кандидатів під час виборчих кампаній.

У Раді ЄС пояснили, що нові обмеження запроваджують на тлі посилення російської гібридної діяльності, спрямованої на дестабілізацію європейських суспільств.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 16 листопада має внести до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб.

16 листопада міністри закордонних справ п’яти країн Європейського Союзу закликали ввести санкції проти російських криптомереж.