У Франції кібератака вивела з ладу системи охолодження великих супермаркетів

У Франції масштабна кібератака призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі продуктами харчування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Хакерам вдалося перевести холодильники та морозильні камери в режим розморожування протягом ночі, зазначив речник торговельної групи Les Mousquetaires, до складу якої входять мережі супермаркетів Intermarché та Netto.

Постраждали близько 150 магазинів групи по всій Франції.

Голова групи Coopérative U Домінік Шельчер також підтвердив, що сталася атака, яка вплинула на роботи холодильних систем у кількох магазинах. Він назвав її "безпрецедентною" та "неприйнятною".

За повідомленнями ЗМІ, постраждали й інші мережі. Речник Les Mousquetaires зазначив, що атака була спрямована на данського постачальника програмного забезпечення, послугами якого користуються різні продовольчі ритейлери.

Речник Les Mousquetaires додав, що тепер багато продуктів харчування доведеться утилізувати. Повний масштаб збитків поки що невідомий.

Розслідування атаки взяв на себе відділ з питань кіберзлочинності Паризької прокуратури. За її даними, також надходили повідомлення про пожежі.

Прокуратура зазначила, що розслідування дозволить "ідентифікувати потерпілих та встановити зв’язок із заявленими ними збитками".

Нещодавно у поліції Діфед-Повіс у Вельсі заявили про кібератаку, яка спричинила порушення роботи деяких систем і могла призвести до несанкціонованого доступу до інформації про співробітників.

Також писали, що невелика французька комуна у Бургундії скаржилася, що за лише один тиждень зазнала сотень тисяч кібератак – у більшості випадків схоже, що зловмисники надсилають запити з Росії.