Болгария раскрыла операцию по кибершпионажу, в рамках которой международные хакерские группы в течение почти пяти лет имели несанкционированный доступ к правительственным сетям и похитили не менее 130 гигабайт документов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал министр инноваций и цифровой трансформации Иван Василев на брифинге по итогам заседания Совета министров, его цитирует Novinite.

Операция началась в 2021 году и продолжалась до августа этого года, когда был обнаружен несанкционированный доступ.

Злоумышленники проникли в системы, которые используются государственными учреждениями для обмена документами и информацией, перемещаясь между различными частями инфраструктуры и собирая данные о функционировании администрации.

Василев подчеркнул, что атаки были направлены на государственные системы обмена документами и что на данный момент следователи не обнаружили доказательств утечки личной информации болгарских граждан.

"Хакерские атаки были направлены на государственные системы, используемые для обмена документами. На данный момент не обнаружено никаких доказательств, свидетельствующих о том, что персональные данные граждан Болгарии были скомпрометированы", – заявил Василев.

Расследование показало, что в скомпрометированную инфраструктуру входили серверы, информационные системы, рабочие станции и сетевые устройства, принадлежащие пострадавшим государственным органам.

По данным правительственных органов, характер деятельности указывает скорее на шпионаж, чем на киберпреступность с финансовой мотивацией или попытку получения личной информации.

Личности организаторов операции и их возможных спонсоров остаются неизвестными.

Василев отметил, что злоумышленники представляли собой международные хакерские группировки, деятельность которых отслеживалась в разных уголках мира.

Следователи пока не установили, действовали ли они самостоятельно, координировали ли свои действия как организованная группа или работали по поручению иностранных правительств или спецслужб. Министр заявил, что не располагает информацией о том, что хакеры сделали с полученными документами.

Василев поручил провести проверки учреждений, пострадавших от взлома, и передал дело в прокуратуру.

Правительство также работает над усилением защиты административных сетей. Меры предусматривают более строгий контроль за учетными записями администраторов, внедрение многофакторной аутентификации и расширение национальной системы кибербезопасности, чтобы охватить 28 муниципалитетов и региональных администраций.

Напомним, в понедельник Совет Европейского Союза ввел санкции против 30 лиц и двух организаций, причастных к российским операциям по манипулированию информацией, распространению пропаганды и кибератакам против Украины и стран ЕС.

Также стоит отметить, что в начале октября кибератака привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.