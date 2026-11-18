На початку 2027 року в Угорщині планують відкрити представництво Європейської прокуратури, яке функціонуватиме як відділ Генеральної прокуратури – це було однією з передвиборчих обіцянок Петера Мадяра.

Про це пише Telex з посиланням на пакет законопроєктів, який подало до Національних зборів міністерство юстиції Угорщини, інформує "Європейська правда".

Згідно з пропозицією, роботу угорського європейського прокурора, який працює в штаб-квартирі Європейської прокуратури в Люксембурзі, в Угорщині підтримуватимуть десять делегованих європейських прокурорів. Важливою частиною пропозиції є те, що у справах, що належать до компетенції Європейської прокуратури та стосуються коштів ЄС, генеральний прокурор і старший прокурор не можуть давати вказівки. Це є гарантією незалежного функціонування Європейської прокуратури.

Європейського прокурора та десять делегованих європейських прокурорів обиратиме комісія у складі п’яти членів на конкурсі, оголошеному Генеральним прокурором. На посади не можуть бути висунуті особи, які за чотири роки до цього обіймали посаду президента республіки, депутата парламенту, прем’єр-міністра, міністра, депутата Європейського парламенту, політика на місцевому рівні тощо.

Приєднання Угорщини до Європейської прокуратури, створеної у 2021 році, було однією з передвиборчих обіцянок партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Новообраний прем’єр-міністр наприкінці травня особисто передав заявку на приєднання президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Уряд колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана протягом останніх п’яти років не бажав приєднуватися до Європейської прокуратури.

Майже єдиною країною, яка не входить до складу цієї організації, залишається Данія, що користується загальним винятком у сфері юстиції. Угорщина стане 25-ю країною-учасницею з-поміж 27 держав-членів. Також досі до Європейської прокуратури не приєдналася Ірландія, але очікується, що наступного року вона теж ухвалить законодавство, необхідне для вступу.

Раніше представники угорської прокуратури повідомили, що колишнього міністра у кабінеті експрем’єр-міністра Віктора Орбана затримали за звинуваченням у розтраті коштів Національного культурного фонду (NKA).

Також Національне управління з повернення та захисту активів оголосило про початок розслідування чотирьох справ, які стосуються періоду прем’єрства Орбана.