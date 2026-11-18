В начале 2027 года в Венгрии планируется открыть представительство Европейской прокуратуры, которое будет функционировать в качестве отдела Генеральной прокуратуры – это было одним из предвыборных обещаний Петера Мадяра.

Об этом пишет Telex со ссылкой на пакет законопроектов, который министерство юстиции Венгрии подало в Национальное собрание, сообщает "Европейская правда".

Согласно предложению, работу венгерского европейского прокурора, работающего в штаб-квартире Европейской прокуратуры в Люксембурге, в Венгрии будут поддерживать десять делегированных европейских прокуроров. Важной частью предложения является то, что по делам, относящимся к компетенции Европейской прокуратуры и касающимся средств ЕС, генеральный прокурор и старший прокурор не могут давать указания. Это является гарантией независимого функционирования Европейской прокуратуры.

Европейского прокурора и десять делегированных европейских прокуроров будет избирать комиссия в составе пяти членов на конкурсе, объявленном Генеральным прокурором. На эти должности не могут быть выдвинуты лица, которые за четыре года до этого занимали должность президента республики, депутата парламента, премьер-министра, министра, депутата Европейского парламента, политика на местном уровне и т. п.

Присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре, созданной в 2021 году, было одним из предвыборных обещаний партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Новоизбранный премьер-министр в конце мая лично передал заявку на присоединение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Правительство бывшего премьер-министра Виктора Орбана в течение последних пяти лет не желало присоединяться к Европейской прокуратуре.

Почти единственной страной, не входящей в состав этой организации, остается Дания, которая пользуется общим исключением в сфере юстиции. Венгрия станет 25-й страной-участницей из 27 государств-членов. Также до сих пор к Европейской прокуратуре не присоединилась Ирландия, но ожидается, что в следующем году она тоже примет законодательство, необходимое для вступления.

Ранее представители венгерской прокуратуры сообщили, что бывшего министра в кабинете экс-премьер-министра Виктора Орбана задержали по обвинению в растрате средств Национального культурного фонда (NKA).

Также Национальное управление по возврату и защите активов объявило о начале расследования четырёх дел, касающихся периода премьерства Орбана.