Ексміністра культури Угорщини затримали за підозрою у розтраті коштів

У вівторок, 29 вересня, представники угорської прокуратури повідомили, що колишнього міністра у кабінеті експрем’єр-міністра Віктора Орбана затримали за звинуваченням у розтраті коштів Національного культурного фонду (NKA).

Про це пише Reuters із посиланням на заяву прокурорів, передає "Європейська правда".

Мова йде про колишнього міністра культури та чинного депутата парламенту Балажа Ганко.

За словами представників угорської прокуратури, його затримали в понеділок, 28 вересня, у Національній податковій та митній адміністрації після того, як депутати проголосували за зняття з нього депутатської недоторканності.

"У результаті триваючого розслідування (…) щодо кримінального правопорушення у вигляді розтрати (…) прокуратура взяла під варту депутата парламенту Балажа Ганко та допитала його як підозрюваного", – заявили прокурори.

Сам Ганко, як зазначається, у прямому ефірі на сторінці Орбана у Facebook, заперечив звинувачення.

"Моя совість чиста, це політичний показовий процес", – заявив він.

Напередодні писали, що Національне управління з повернення та захисту активів оголосило про початок розслідування чотирьох справ, які стосуються періоду прем’єрства Орбана.

Нагадаємо, у червні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про початок операції "Очисний вогонь", спрямованій проти корупції у всіх гілках влади та спрямований на посадовців уряду його попередника, Віктора Орбана.

В рамках цієї операції було засновано новий орган для боротьби з корупцією – Національне управління з повернення та захисту активів.

Орбан спричинив скандал в Угорщині, атакувавши відомство під час телевізійного інтерв’ю – він пригрозив, що "Фідес" оприлюднить імена осіб, які працюють в агентстві, і відстежуватиме справи, у розслідуванні яких вони брали участь.