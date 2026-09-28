Антикорупційний орган Угорщини розпочав розслідування кількох справ часів Орбана

Створений урядом Петера Мадяра антикорупційний орган Угорщини – Національне управління з повернення та захисту активів (NVVH) – у понеділок оголосив про початок розслідування чотирьох справ, які стосуються періоду прем’єрства Віктора Орбана.

Про це повідомляє MTI з посиланням на заяву NVVH, передає "Європейська правда".

Перша справа, за яку береться антикорупційний орган, стосується "продажу політичних зв’язків з метою отримання дозволів на проживання для працевлаштування".

За підозрою, група, тісно пов’язана з провідними політичними діячами, в обмін на матеріальну винагороду взяла на себе зобов’язання, що ті, хто через них оформляє дозволи на проживання з метою працевлаштування, обов’язково отримають необхідні візи.

Стверджується, що особи, наближені до провідних політиків, використовували свою мережу зв’язків, намагаючись обійти процедури, передбачені законом.

Друга справа пов’язана з ймовірною корупцією щодо витрат місцевої ради на утримання парків та громадське харчування.

Третє розслідування стосується "державної компанії та державних інвестицій", йдеться у заяві.

За підозрою, міністр, відповідальний за розвиток та нагляд за Угорським національним фондом управління активами, через посередників отримав незаконну вигоду (кілька мільярдів угорських форинтів) в обмін на контракти щодо інвестицій державного підприємства та фінансованих державою проєктів розвитку.

Остання справа стосується "необґрунтованих витрат державної установи на пропаганду та організацію заходів". Йдеться про Управління захисту суверенітету – орган епохи Орбана, який був скасований урядом Мадяра у червні.

Управління захисту суверенітету було створено у 2023 році для моніторингу ризиків того, що тодішня керівна партія Орбана "Фідес" описувала як "надмірне політичне втручання" з боку іноземних суб’єктів. Тоді критики назвали це інструментом для придушення інакомислення.

Нагадаємо, у червні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про початок операції "Очисний вогонь", спрямованій проти корупції у всіх гілках влади та спрямований на посадовців уряду його попередника, Віктора Орбана.

В рамках цієї операції було засновано новий орган для боротьби з корупцією – Національне управління з повернення та захисту активів (NVVH).

Орбан спричинив скандал в Угорщині, атакувавши відомство під час телевізійного інтерв’ю – він пригрозив, що "Фідес" оприлюднить імена осіб, які працюють в агентстві, і відстежуватиме справи, у розслідуванні яких вони брали участь.