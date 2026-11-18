Парламент Фінляндії схвалив продовження дії тимчасового закону про безпеку кордону до кінця 2028 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За продовження проголосували 170 депутатів, проти – 19. Ще десять депутатів були відсутні.

Після голосування прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що продовжити дію закону було необхідно.

"Ситуація на кордоні не дає підстав вважати, що вона покращилася. Тому продовження є необхідним", – сказав Орпо.

Закон дозволяє фінським прикордонникам відмовляти прохачам притулку у в’їзді, якщо їхнє прибуття до кордону організовано Росією чи іншою іноземною державою і при цьому виникла серйозна загроза національній безпеці.

Закон набрав чинності в липні 2024 року. Наразі термін його дії продовжили вдруге.

За оцінкою уряду, загроза керованої міграції на східному кордоні зберігається.

Водночас критики вважають, що закон суперечить Конституції та міжнародним зобов’язанням Фінляндії.

Нагадаємо 12 листопада, уряд Фінляндії ухвалив рішення, яким посилює обмеження на в’їзд для громадян Росії.

Повідомляли також, що у Фінляндії готові побудувати масштабні фортифікації на кордоні з Росією.