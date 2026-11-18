Парламент Финляндии одобрил продление действия временного закона о безопасности границ до конца 2028 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

За продление проголосовали 170 депутатов, против – 19. Еще десять депутатов отсутствовали.

После голосования премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что продлить действие закона было необходимо.

"Ситуация на границе не дает оснований полагать, что она улучшилась. Поэтому продление необходимо", – сказал Орпо.

Закон позволяет финским пограничникам отказывать просителям убежища во въезде, если их прибытие к границе организовано Россией или другим иностранным государством и при этом возникла серьезная угроза национальной безопасности.

Закон вступил в силу в июле 2024 года. В настоящее время срок его действия продлили во второй раз.

По оценке правительства, угроза управляемой миграции на восточной границе сохраняется.

В то же время критики считают, что закон противоречит Конституции и международным обязательствам Финляндии.

Напомним, 12 ноября правительство Финляндии приняло решение, которым усиливает ограничения на въезд для граждан России.

Также сообщалось, что в Финляндии готовы построить масштабные укрепления на границе с Россией.