Парламент Финляндии продлил действие закона о безопасности границ
Парламент Финляндии одобрил продление действия временного закона о безопасности границ до конца 2028 года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
За продление проголосовали 170 депутатов, против – 19. Еще десять депутатов отсутствовали.
После голосования премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что продлить действие закона было необходимо.
"Ситуация на границе не дает оснований полагать, что она улучшилась. Поэтому продление необходимо", – сказал Орпо.
Закон позволяет финским пограничникам отказывать просителям убежища во въезде, если их прибытие к границе организовано Россией или другим иностранным государством и при этом возникла серьезная угроза национальной безопасности.
Закон вступил в силу в июле 2024 года. В настоящее время срок его действия продлили во второй раз.
По оценке правительства, угроза управляемой миграции на восточной границе сохраняется.
В то же время критики считают, что закон противоречит Конституции и международным обязательствам Финляндии.
Напомним, 12 ноября правительство Финляндии приняло решение, которым усиливает ограничения на въезд для граждан России.
Также сообщалось, что в Финляндии готовы построить масштабные укрепления на границе с Россией.