Президент США Дональд Трамп має намір провести окрему зустріч віч-на-віч із господарем Кремля Владіміром Путіним у Китаї.

Про це агентству dpa повідомив неназваний американський посадовець, пише "Європейська правда".

Як зазначено, зустріч Трампа і Путіна запланована на четвер, 19 листопада.

Трамп раніше заявляв, що хотів би провести також двосторонню зустріч з Путіним.

Також варто зазначити, що 19 листопада на полях саміту АТЕС відбудеться тристороння зустріч лідерів СШАЮ РФ та Китаю.

Раніше глава українського МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що на зустрічі Трампа, Путіна і Сі Вашингтон і Пекін використають свій вплив, щоб домогтись припинення війни.