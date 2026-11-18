СМИ: Трамп в Китае проведет встречу с Путиным один на один
Новости — Среда, 18 ноября 2026, 17:21 —
Президент США Дональд Трамп намерен провести отдельную встречу один на один с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае.
Об этом агентству dpa сообщил неназванный американский чиновник, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, встреча Трампа и Путина запланирована на четверг, 19 ноября.
Трамп ранее заявлял, что хотел бы провести также двустороннюю встречу с Путиным.
Также стоит отметить, что 19 ноября на полях саммита АТЭС состоится трехсторонняя встреча лидеров США, РФ и Китая.
Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига выразил надежду, что на встрече Трампа, Путина и Си Вашингтон и Пекин используют своё влияние, чтобы добиться прекращения войны.
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