Президент США Дональд Трамп намерен провести отдельную встречу один на один с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае.

Об этом агентству dpa сообщил неназванный американский чиновник, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, встреча Трампа и Путина запланирована на четверг, 19 ноября.

Трамп ранее заявлял, что хотел бы провести также двустороннюю встречу с Путиным.

Также стоит отметить, что 19 ноября на полях саммита АТЭС состоится трехсторонняя встреча лидеров США, РФ и Китая.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига выразил надежду, что на встрече Трампа, Путина и Си Вашингтон и Пекин используют своё влияние, чтобы добиться прекращения войны.