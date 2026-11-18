Італійський парламент наказав прибрати фашистську символіку з виставки, присвяченої Піно Рауті – політика ультраправого спрямування та прихильника Беніто Муссоліні, – після того, як експозиція в нижній палаті парламенту викликала бурхливу реакцію опозиції.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Рауті, який помер у 2012 році, був добровольцем Італійської Соціальної Республіки – маріонеткової держави, яку підтримували нацисти, і яку очолював Муссоліні на півночі Італії під час Другої світової війни.

Виставка, присвячена 100-річчю від дня його народження, під назвою "Людина, політик та інтелектуал", була організована за підтримки Міністерства культури та включає відео, аудіозаписи та матеріали з сімейного архіву Рауті.

Фото: Reuters

Серед експонатів виставки була фотографія Рауті, який виступає під прапором із кельтським хрестом – символом, що широко асоціюється з неофашистськими рухами.

Окрім цього, на виставці були також представлені портрети Муссоліні.

Фото: Reuters

Після протестів з боку лівоцентристської Демократичної партії адміністрація нижньої палати парламенту наказала організаторам прибрати ці зображення, і вже вранці 18 листопада їх більше не було на виставці.

Водночас міністр закордонних справ Антоніо Таяні виступив на захист виставки.

Він заявив, що Рауті заслуговує на повагу як колишній депутат, який до 1992 року п’ять термінів поспіль працював у нижній палаті парламенту.

У квітні писали, що рада міста в Італії придбала віллу, де Муссоліні проводив літні канікули, частково для того, щоб не допустити переходу цієї нерухомості до рук "ностальгіків за фашизмом".

Нещодавно в Австрії завершили реконструкцію будинку, де народився Адольф Гітлер – тепер у будівлі в місті Браунау-на-Інні розміщується поліцейський відділок.