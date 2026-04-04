Італійське місто викупило "Віллу Муссоліні", щоб уникнути її "ідеологічного" використання

Міська рада Італії придбала віллу, де Беніто Муссоліні проводив літні канікули, частково для того, щоб не допустити переходу цієї нерухомості до рук "ностальгіків за фашизмом".

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Мер міста Річчоне Даніела Ангеліні заявила, що придбання "Вілли Муссоліні" на аукціоні було "актом любові та далекоглядності", а повернення її у державну власність – стало перемогою для всього міста.

Міська рада Річчоне випередила приватного покупця, який був колишнім членом Італійського соціального руху – неофашистської партії, заснованої в 1946 році прихильниками Муссоліні.

Ангеліні заявила, що назва буде збережена, попри тиск з боку деяких її союзників, які вимагають її зміни.

Вона зазначила, що історію потрібно плекати, а не "викреслювати", і що зміна назви могла б мати "небезпечний ефект", перетворивши віллу на місце для "фашистських ностальгіків".

За її словами, місто планує використовувати "Віллу Муссоліні" як громадський простір, зокрема для виставок, що розповідають про "добре, погане і потворне" в історії XX століття, а також для інших соціальних і культурних заходів.

Вілла була побудована в 1893 році за кілька кроків від моря, її придбала друга дружина Муссоліні, Рахеле, у 1934 році. Фашистський диктатор, який народився в Предаппіо прилітав сюди на гідроплані й часто використовував віллу для урядових справ під час своїх візитів. Сім'я Муссоліні розширила маєток, додавши третій поверх, 20 кімнат і тенісний корт.

Після Другої світової війни та падіння фашистського режиму в Італії маєток перейшов у державну власність. Під час економічного буму Річчоне у 1950-х та 60-х роках його використовували для різних комерційних цілей, зокрема як ветеринарну клініку для собак та ресторан. Комуністичний мер Річчоне намагався знести його бульдозером наприкінці 1970-х років.

Вілла була занедбана протягом багатьох років, поки наприкінці 1990-х років її не придбав ощадний банк Ріміні "Cassa di Risparmio", який відреставрував її та відкрив у 2005 році як місце для проведення художніх виставок та інших публічних заходів.

