Итальянский парламент распорядился удалить фашистскую символику с выставки, посвященной Пино Раути – политику ультраправого толка и стороннику Бенито Муссолини, – после того, как экспозиция в нижней палате парламента вызвала бурную реакцию оппозиции.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Раути, скончавшийся в 2012 году, был добровольцем Итальянской Социальной Республики – марионеточного государства, которое поддерживали нацисты и которое возглавлял Муссолини на севере Италии во время Второй мировой войны.

Выставка, посвященная 100-летию со дня его рождения, под названием "Человек, политик и интеллектуал", была организована при поддержке Министерства культуры и включает видео, аудиозаписи и материалы из семейного архива Раути.

Фото: Reuters

Среди экспонатов выставки была фотография Раути, выступающего под флагом с кельтским крестом – символом, широко ассоциирующимся с неофашистскими движениями.

Кроме того, на выставке были также представлены портреты Муссолини.

Фото: Reuters

После протестов со стороны левоцентристской Демократической партии администрация нижней палаты парламента приказала организаторам убрать эти изображения, и уже утром 18 ноября их на выставке не было.

В то же время министр иностранных дел Антонио Таяни выступил в защиту выставки.

Он заявил, что Раути заслуживает уважения как бывший депутат, который до 1992 года пять сроков подряд работал в нижней палате парламента.

В апреле сообщалось, что городской совет в Италии приобрел виллу, где Муссолини проводил летние каникулы, отчасти для того, чтобы не допустить перехода этой недвижимости в руки "ностальгирующих по фашизму".

Недавно в Австрии завершили реконструкцию дома, где родился Адольф Гитлер – теперь в здании в городе Браунау-на-Иннерасполагается полицейский участок.