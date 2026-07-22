Будинок, де народився Гітлер, став поліцейським відділком в Австрії

В Австрії завершили реконструкцію будинку, де народився Адольф Гітлер, й відтепер у будівлі в місті Браунау-на-Інні розміщується поліцейський відділок.

Про це пише SRF, передає "Європейська правда".

Завдяки новій функції будівлі Австрія прагне запобігти тому, щоб вона й надалі приваблювала неонацистів. Реконструкція тривала кілька років і обійшлася приблизно у 20 млн євро.

Довгий час будівля перебувала у приватній власності. Тепер тут будуть дислокуватися співробітники районного управління поліції та місцевого поліцейського відділку.

Також, як зазначається, до 2011 року в будівлі, серед іншого, розміщувалася майстерня для людей з особливими вимогами. Власник не погодився на необхідну реконструкцію, щоб відповідати новим вимогам. Після судового спору у 2017 році нерухомість було експропрійовано.

Експертна комісія виступила проти знесення будівлі та перетворення її на музей, натомість висловившись за реконструкцію.

Будинок, де 20 квітня 1889 року народився Гітлер і де він прожив короткий час у дитинстві, стоїть у центрі міста на вузькій торговій вулиці. На меморіальній дошці перед ним написано: "За мир, свободу і демократію. Ніколи більше фашизму. Мільйони загиблих нагадують нам про це".

Нещодавно у Google Maps виявили некоректне позначення адреси будинку в Австрії, яке могло містити відсилання до нацистського коду.

Також писали, що у Німеччині під час офіційного відзначення чергової річниці невдалого замаху на Адольфа Гітлера сталася сутичка через вінок від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" – він обурив нащадка одного з учасників руху опору.