Німецький Мюнхен зробив ще один крок до впровадження безпілотних таксі на своїх вулицях, запустивши пілотний проєкт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Співпраця між платформою виклику автомобілів Uber та китайською компанією Momenta, що спеціалізується на штучному інтелекті, розпочалася в середу поблизу Олімпійського стадіону в Мюнхені.

Вибрані користувачі, які замовляють поїздку на півночі Мюнхена за допомогою опцій UberX, Electric або Comfort, тепер можуть отримати автономний транспортний засіб, до якого пасажири сідають і виходять на визначених зупинках.

Послуга спочатку надається безкоштовно. Під час кожної поїздки на борту перебуває співробітник служби безпеки, який втручається та бере керування на себе лише у виняткових випадках. Це відбувається на підставі дозволів на випробування 4-го рівня, виданих Німецьким управлінням автомобільного транспорту.

Дочірня компанія Google Waymo сподівається запустити регулярний сервіс безпілотного транспорту до кінця 2027 року. У рамках початкового тестування пасажири вже користуються автономним електричним автобусом на одному з регулярних маршрутів Мюнхена.

Раніше повідомляли, що Вільнюс став першим містом у Європі, де почали використовувати безпілотні автомобілі у реальних умовах дорожнього руху.

У 2024 році британська компанія Vertical Aerospace завершила перший етап випробувань свого прототипу аеротаксі VX4.