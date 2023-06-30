Вільнюс став першим містом у Європі з безпілотними автомобілями

Вільнюс став першим містом у Європі, де почали використовувати безпілотні автомобілі у реальних умовах дорожнього руху.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє LRT.

Зазначається, що у Вільнюсі почали курсувати три автономні автомобілі, які доставляють клієнтам різні товари та продукти харчування.

Їх визнали безпечними, оскільки здатність одного з них безпечно брати участь у дорожньому русі була перевірена після запуску в одному із районів литовської столиці, починаючи з осені 2022 року.

За даними Міністерства транспорту та комунікацій, ці безпілотні автомобілі також відповідають усім стандартам безпеки. Заступник міністра транспорту та комунікацій Агне Вайчюкявічюте нагадала, що Литва вже створила умови для безпілотного транспорту на законодавчому рівні з 2018 року.

"Я дуже рада, що у нас у Литві безпілотні технології вже будуть застосовуватися на практиці. Звичайно, оскільки технологія розвивається дуже швидко, ми всі ближче до реальних прикладів на дорогах Литви", – сказала вона.

Керівник проекту продажу естонської компанії Clevon, яка розробила ці автомобілі, Март Матісен заявив, що автомобілі зможуть рухатися вулицями зі швидкістю до 50 км/год, але з метою безпеки їх швидкість у Вільнюсі на деякий час знизять до 25 км/год.

Раніше повідомлялося, що Франція провела перше випробування прототипу гіперзвукового бойового блоку VMaX – безпілотного літального апарату, який може летіти зі швидкістю понад 5 махів (6000 кілометрів на годину) і здатний нести звичайну або ядерну боєголовку, що є частиною зусиль країни щодо створення сучасних систем протиповітряної оборони.