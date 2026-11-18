Немецкий Мюнхен сделал ещё один шаг к внедрению беспилотных такси на своих улицах, запустив пилотный проект.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Сотрудничество между платформой вызова автомобилей Uber и китайской компанией Momenta, специализирующейся на искусственном интеллекте, началось в среду возле Олимпийского стадиона в Мюнхене.

Отобранные пользователи, заказывающие поездку на севере Мюнхена с помощью опций UberX, Electric или Comfort, теперь могут воспользоваться автономным транспортным средством, в которое пассажиры садятся и выходят на определённых остановках.

Услуга изначально предоставляется бесплатно. Во время каждой поездки на борту находится сотрудник службы безопасности, который вмешивается и берет управление на себя только в исключительных случаях. Это происходит на основании разрешений на испытания 4-го уровня, выданных Немецким управлением автомобильного транспорта.

Дочерняя компания Google Waymo надеется запустить регулярный сервис беспилотного транспорта к концу 2027 года. В рамках первоначального тестирования пассажиры уже пользуются автономным электрическим автобусом на одном из регулярных маршрутов Мюнхена.

Ранее сообщалось, что Вильнюс стал первым городом в Европе, где начали использовать беспилотные автомобили в реальных условиях дорожного движения.

В 2024 году британская компания Vertical Aerospace завершила первый этап испытаний своего прототипа аэротакси VX4.