28-річного українського інфлюенсера Алекса Слобоженка, якого розшукують у всьому світі за серйозні економічні та фінансові злочини, перехопили та заарештували льотним підрозділом головного управління поліції італійського міста Ріміні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rimini Today.

Алекс Слобоженко, якого описують як "відомого підприємця, інфлюенсера та мільйонера", є засновником агентства цифрового маркетингу та онлайн-арбітражу трафіку Traffic Devils і перебуває під слідством Бюро економічної безпеки України за ухилення від сплати податків у великих масштабах, відмивання грошей та азартні ігри. Він також був причетний до питань, пов'язаних з ухиленням від військового призову в Україні.

Про присутність 28-річного Слобоженка в Ріміні стало відомо у вівторок вранці, 17 листопада, коли українець заселився у місцевий готель. Після встановлення особи Слобоженка доставили до поліцейського відділку, де йому повідомили про звинувачення, висунуті проти нього українською владою.

Зокрема, 28-річний чоловік нібито був причетний у період з 2020 по 2023 рік до управління організацією з арбітражу онлайн-трафіку, яка отримувала значні прибутки шляхом просування азартних ігор, ставок та підроблених товарів для здоров'я через шахрайські рекламні акаунти.

Щоб приховати доходи та уникнути фінансового контролю, організація нібито використовувала іноземні платіжні системи, криптовалютні гаманці та незаконні канали обміну валюти. Звинувачення стосуються, зокрема, ухилення від сплати податків на суму понад 213 млн грн, а також подальшого відмивання незаконних доходів шляхом придбання елітної нерухомості та автомобілів.

Нагадаємо, раніше Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.

А поліція німецької землі Бранденбург заарештувала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії.