Литва вислала трьох українців, звинувачених у роботі на іноземні розвідки  

Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.

Про це повідомив у середу Департамент державної безпеки Литви (VSD), передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За даними розвідувального відомства, цих осіб раніше було визнано загрозою національній безпеці, а їхні тимчасові дозволи на проживання в Литві було анульовано.

"Особи, які становлять загрозу національній безпеці, були вислані з Литви, і їм заборонено повертатися протягом п’яти років", – йдеться у заяві VSD.

За даними відомства, троє українців виконували широкий спектр завдань для іноземних розвідувальних служб в обмін на грошову винагороду. Інструкції щодо виконання завдань надсилалися через Telegram та інші месенджери.

VSD попередила, що іноземні розвідувальні служби часто використовують месенджери та соціальні мережі для вербування людей в інших країнах.

"Цей метод є особливо ефективним, оскільки його легко реалізувати, він охоплює широке коло потенційних агентів і вимагає мінімум ресурсів", – зазначила служба.

Співробітники розвідки, які використовують цей метод вербування, перекладають усі ризики та можливі наслідки доручених дій на осіб, які їх виконують, не беручи на себе відповідальності за їхню безпеку, додала VSD.

Нещодавно поліція німецької землі Бранденбург заарештувала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

На початку серпня у Німеччині заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.