28-летнего украинского инфлюенсера Алекса Слобоженко, которого разыскивают по всему миру за серьезные экономические и финансовые преступления, задержали и арестовали сотрудники авиационного подразделения Главного управления полиции итальянского города Римини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rimini Today.

Алекс Слобоженко, которого описывают как "известного предпринимателя, инфлюенсера и миллионера", является основателем агентства цифрового маркетинга и онлайн-арбитража трафика Traffic Devils и находится под следствием Бюро экономической безопасности Украины по подозрению в уклонении от уплаты налогов в крупных масштабах, отмывании денег и азартных играх. Он также был причастен к делам, связанным с уклонением от военной службы в Украине.

О нахождении 28-летнего Слобоженко в Римини стало известно во вторник утром, 17 ноября, когда украинец заселился в местный отель. После установления личности Слобоженко доставили в полицейский участок, где ему сообщили об обвинениях, выдвинутых против него украинскими властями.

В частности, 28-летний мужчина якобы был причастен в период с 2020 по 2023 год к управлению организацией по управлению онлайн-трафиком, которая получала значительные доходы за счет продвижения азартных игр, ставок и поддельных товаров для здоровья через мошеннические рекламные аккаунты.

Чтобы скрыть доходы и избежать финансового контроля, организация якобы использовала иностранные платежные системы, криптовалютные кошельки и незаконные каналы обмена валюты. Обвинения касаются, в частности, уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 213 млн грн, а также последующего отмывания незаконных доходов путем приобретения элитной недвижимости и автомобилей.

Напомним, ранее Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.

А полиция немецкой земли Бранденбург арестовала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.