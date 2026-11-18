Європейська комісія призупинила виплату 62,5 млн євро у рамках восьмого траншу плану відновлення для Словаччини через недоліки у зонуванні національних парків та підготовці зони вітроенергетики.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на EUObserver.

Єврокомісія підтвердила, що лише частково схвалила восьмий транш плану відновлення на суму 735 млн євро, додавши, що Словаччина не виконала два зобов’язання щодо зонування національних парків та підготовки зони для вітроенергетики.

"Якщо після розгляду зауважень Словаччини Комісія підтвердить свою оцінку, що відповідні етапи не були виконані належним чином, вона пропорційно зменшить суму, що відповідає цьому етапу та цільовому показнику, із загальної суми 548 млн євро, передбаченої в цьому запиті на виплату", – заявили у Єврокомісії.

Ця сума стосується Фонду відновлення та стійкості, який є частиною плану ЄС щодо зміцнення позицій після пандемії Covid-19 шляхом виділення коштів на "зелений" перехід та інвестиції, орієнтовані на конкретні країни.

Після рішення Комісії, ухваленого 16 листопада, уряд Словаччини має два місяці на те, щоб підготувати свою позицію та надіслати до Брюсселя відсутню документацію.

У своїх планах Словаччина не віднесла всі ліси, що перебувають під загрозою, до найвищого рівня охорони. Крім того, країна не змогла довести, що територія, обрана для зони прискореного розвитку вітроенергетики, є придатною для будівництва вітропарків потужністю щонайменше 300 мегават.

Нагадаємо, Рада ЄС у п’ятницю, 6 листопада, прийняла рішення відтермінувати на один рік дію правил, пов’язаних з імпортом сирої нафти, природного газу (метану) та вугілля.

А раніше Європейська комісія 27 жовтня представила програму ЄС щодо кліматичної стійкості, спрямовану на посилення здатності Європи передбачати кліматичні ризики.