У ЄС відтермінували на рік регулювання імпорту метану та сирої нафти

Рада ЄС у п’ятницю, 6 листопада, прийняла рішення відтермінувати на один рік дію правил, пов’язаних з імпортом сирої нафти, природного газу (метану) та вугілля.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Зокрема, рішення прийняли, щоб уникнути додаткового тиску на безпеку енергопостачання ЄС з огляду на порушення роботи енергетичних ринків, спричинені конфліктом на Близькому Сході.

"Світові енергетичні ринки зазнають значного тиску, що призводить до зростання цін на енергоносії в усьому ЄС. Зараз, як ніколи раніше, Європі потрібні безпечні та надійні енергопостачання. Сьогоднішня домовленість Ради пропонує прагматичний підхід до подальших дій, спрямований на подолання тиску на енергетичному ринку, зберігаючи при цьому глобальне лідерство ЄС у сфері скорочення викидів метану", – заявив міністр Ірландії з питань клімату, енергетики та навколишнього середовища Дарра О’Браєн.

Зокрема, на рік відтермінують зобов’язання щодо моніторингу та звітності для імпортерів природного газу, сирої нафти та вугілля, які мають набрати чинності з 1 січня 2028 року (замість 1 січня 2027 року). Також на рік відтермінували звітування щодо інтенсивності викидів метану для імпортерів та виробників – воно набере чинності з 5 серпня 2029 року (замість 5 серпня 2028 року).

Відповідно до позиції Ради ЄС, до 30 вересня 2027 року Єврокомісія оцінить, чи дотримані необхідні умови для виконання зобов’язань щодо звітності.

Раніше Єврокомісія розпорядилась відтермінувати на 3 роки штрафи для компаній нафтогазової сфери за недотримання вимог регламенту щодо викидів метану.

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