Єврокомісія представила програму боротьби зі змінами клімату

Європейська комісія 27 жовтня представила програму ЄС щодо кліматичної стійкості, спрямовану на посилення здатності Європи передбачати кліматичні ризики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Нову програму представили як наслідок змін клімату, які спричиняють лісові пожежі та посухи у багатьох країнах Європи. За оцінками, економічні збитки від кліматичних збитків у 2022–2025 роках становитимуть приблизно 200 млрд євро, або 50 млрд євро на рік.

"Темпи потепління в Європі вдвічі перевищують глобальні показники. Щоб стати по-справжньому стійкими до кліматичних змін, нам потрібно адаптуватися та навчатися в процесі. Сьогодні ми презентуємо європейський підхід до кліматичних ризиків – передбачати, готуватися та управляти ними", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Загалом, нова програма надає державним органам, підприємствам та громадам практичні інструменти, які допоможуть їм протидіяти кліматичним ризикам. Європейська онлайн-платформа з кліматичної стійкості включатиме нові інструменти. Наприклад, European Climate Viewer, який надаватиме інтерактивну карту прогнозованих кліматичних небезпек по всьому континенту.

Очікується, що адаптація інфраструктури та економіки Європи до майбутніх кліматичних умов вимагатиме інвестицій у розмірі близько 70 млрд євро на рік.

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