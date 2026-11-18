Европейская комиссия приостановила выплату 62,5 млн евро в рамках восьмого транша плана восстановления для Словакии из-за недостатков в зонировании национальных парков и подготовке зоны ветроэнергетики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUObserver.

Еврокомиссия подтвердила, что лишь частично одобрила восьмой транш плана восстановления на сумму 735 млн евро, добавив, что Словакия не выполнила два обязательства, касающихся зонирования национальных парков и подготовки зоны для ветроэнергетики.

"Если после рассмотрения замечаний Словакии Комиссия подтвердит свою оценку, что соответствующие этапы не были выполнены надлежащим образом, она пропорционально уменьшит сумму, соответствующую этому этапу и целевому показателю, из общей суммы в 548 млн евро, предусмотренной в данном запросе на выплату", – заявили в Еврокомиссии.

Эта сумма относится к Фонду восстановления и устойчивости, который является частью плана ЕС по укреплению позиций после пандемии Covid-19 путем выделения средств на "зеленый" переход и инвестиции, ориентированные на конкретные страны.

После решения Комиссии, принятого 16 ноября, у правительства Словакии есть два месяца на то, чтобы подготовить свою позицию и направить в Брюссель недостающую документацию.

В своих планах Словакия не отнесла все леса, находящиеся под угрозой, к наивысшему уровню охраны. Кроме того, страна не смогла доказать, что территория, выбранная для зоны ускоренного развития ветроэнергетики, пригодна для строительства ветропарков мощностью не менее 300 мегаватт.

Напомним, Совет ЕС в пятницу, 6 ноября, принял решение отложить на один год действие правил, связанных с импортом сырой нефти, природного газа (метана) и угля.

А ранее, 27 октября, Европейская комиссия представила программу ЕС по климатической устойчивости, направленную на укрепление способности Европы предвидеть климатические риски.