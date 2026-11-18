Комітет міністрів Ради Європи затвердив новий План дій для України на 2027–2030 роки "Демократична безпека для України" із загальним орієнтовним бюджетом у 70 млн євро.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Рішення ухвалили 18 листопада під час засідання заступників міністрів у Страсбурзі. План передбачає подальше приведення українського законодавства, державних інституцій та практик у відповідність до європейських стандартів.

"План дій на 2027–2030 роки відображає нашу відданість підтримці України. Він покликаний допомогти країні подолати наслідки російської агресії та продовжувати будувати демократичне майбутнє, засноване на глибоких структурних реформах", – наголосив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Новий план передбачає чотири основні напрями співпраці:

захист прав людини та забезпечення відповідальності за мир і стабільність;

сприяння соціальній інклюзії та захисту меншин, груп ризику, жінок і дітей;

зміцнення демократичних інститутів, вільних і чесних виборів та інформаційної цілісності;

зміцнення незалежної судової системи та належного врядування для забезпечення демократичної стійкості.

Окрему увагу приділять реформам, які сприятимуть реалізації мирного плану для України, зміцненню демократичної стійкості та протидії іноземному втручанню.

Очікується, що план дій на 2027–2030 роки буде офіційно запущений на початку 2027 року.

Раніше посол ЄС у Києві Катаріна Матернова перерахувала ключові зміни у сфері боротьби з корупцією, яких Європейський Союз зараз очікує від України.

Також вона зазначила, що вважає смішним називати Україну найкорумпованішою у світі державою та похвалила Київ за діяльні антикорупційні інституції.

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