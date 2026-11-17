Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова перерахувала ключові зміни у сфері боротьби з корупцією, яких Європейський Союз зараз очікує від України.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Матернової, перш за все Україна має ухвалити антикорупційну стратегію. Також – внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.

"Жодна з них не є привабливою, але всі вони важливі, щоб пришвидшити розгляд справ про корупцію", – відзначила посол.

Крім того, актуальним залишається скасування решти "правок Лозового" та "вічнозелене" завдання забезпечити НАБУ та САП якісною експертизою для використання в суді.

"Це важливе питання. Але йдеться не про те, щоб вони мали власну експертизу, а про доступ до незалежної експертизи. Але я думаю, що про це реально буде домовитися з Міністерством юстиції", – вважає Матернова.

У цьому ж інтерв’ю посол зазначила, що вважає смішним називати Україну найкорумпованішою у світі державою та похвалила Київ за діяльні антикорупційні інституції.

Текст інтерв’ю з Матерновою буде опубліковано на сайті "Європейської правди" за кілька годин. Англомовна версія інтерв’ю доступна за посиланням.

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