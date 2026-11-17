Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що український досвід боротьби з корупцією – вражаючий, хоча на практиці Київ трохи відстає в ухваленні виконання проміжних критеріїв для вступу в Євросоюз у цій сфері.

Про це Матернова розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Посол вважає, що у сфері боротьби з корупцією Україна виграє навіть у порівнянні з іншими країнами-лідерками на шляху до вступу в ЄС.

"Так, вони просунулися далі за бенчмарками в ухваленні законодавства. Але Україна має те, чого досягти найважче. Йдеться про досвід, track record. Ви маєте доведений досвід антикорупційних інституцій. Український досвід всієї системи, у розслідуванні, у притягненні до відповідальності, у судовому розгляді корупційних справ – вражаючий. В інших країнах є закони, але немає доказів, що це працює. А у вас це все дійсно є", – оцінила Матернова.

За її словами, кожен корупційний скандал свідчить, що інституції достатньо сильні, аби протистояти будь-якому політичному тиску та виконувати свої повноваження.

"Звісно, в інформаційному просторі вони (корупційні скандали. – Ред.) є вашою проблемою. Ті, хто мало знає про Україну, більше схильні вірити різним наративам, зокрема російським. Зокрема, це російський наратив про те, наскільки глибоко корумпована Україна", – сказала Матернова.

Вона переконана, що такий російський наратив є неправдивим.

"Так, в Україні є корупція. Але є НАБУ та САП, які її викривають. Іноді рівень корупції шокує. У тому числі – в інституціях, у сфері верховенства права. Але українці – це суспільство, яке бореться з корупцією. Ідея про те, що Україна найкорумпованіша у світі – та це просто смішно!" – переконана посол.

Водночас Матернова висловила припущення, що Верховна Рада зволікає з ухваленням антикорупційної стратегії, оскільки антикорупційні інституції "реально працюють" і "люди бояться того", щоб опинитися за ґратами.

Текст інтерв’ю з Матерновою буде опубліковано на сайті "Європейської правди" за кілька годин. Англомовна версія інтерв’ю доступна за посиланням.

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